- In martie 2021, datoria de stat interna și externa a crescut cu circa 1,13 miliarde de lei, ajungind la un nou nivel record, arata date ale Ministerului Finanțelor. Astfel, la situația din 31 martie 2021, soldul datoriei de stat a constituit 70,925 miliarde lei, scrie mold-street.com Astfel, ritmul…

- ”La 31 martie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35,709 miliarde euro, fata de 35,139 miliarde euro la 28 februarie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2,019 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2021, de 1.249.283, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor. Din totalul celor 801.364 de angajati din administratia…

- Comisia Europeana ar putea sa suspende, pana in 2023, limitele cu privire la cresterea deficitului bugetar si plafonarea nivelul de indatorare a statelor membre, in conditiile in care carantina indelungata si progresul lent al campaniilor de vaccinare au afectat revenirea economica.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii februarie 2021, la 35,139 miliarde de euro, in scadere cu peste 6%, respectiv cu 2,135 miliarde de euro, fata de nivelul de 37,454 miliarde de euro inregistrat la 31 ianuarie 2021, potrivit Agerpres. In luna februarie au avut…

- Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o crestere economica de 4,3 % prevazuta pentru anul 2021. Potrivit publicat pe site-ul Ministerului Finantelor, bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei…

- "La 31 ianuarie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 37,454 miliarde euro, fata de 37,379 miliarde euro la 31 decembrie 2020. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 1,380 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

