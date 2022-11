Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea unui operator economic din judetul Giurgiu a fost suspendata pentru sase luni de catre comisarii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce in magazinul respectiv au fost descoperite mezeluri mucegaite, dar si alimente depozitate pe jos. Un control facut…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a realizat, in ultimele zile, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniul alimentației publice, ca parte a unei tematici locale de control. 1 de 6 Pe raza județului Gorj au fost…

- Protecția Consumatorului BN a verificat produsele vandute de doua magazine aflate in incinta INFOEL și LPS. Au aplicat amenzi de 60.000 de lei, iar pe unul l-au inchis temporar. CE au descoperit inspectorii: O sesizare trimisa catre Protecția Consumatorului BN informa ca Fast-Food-ul și magazinul aflate…

- In ultima saptamana, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Cluj a realizat o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. Astfel,…