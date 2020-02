Stiri pe aceeasi tema

- Mezeluri fabricate in urma cu doi ani, carne de pui expirata acum o luna, paine taiata și apoi congelata sau produse pastrate la o temperatura neconforma. Asta au gasit inspectorii de la Protecția Consumatorului in mai multe chioșcuri din școlile bucureștene.

- Liceul Teologic si Scoala Generala „Constantin Savoiu” din Targu Jiu vor avea incepand de azi directori noi. Schimbarea celor doi directori, Narcizia Valceanu si Micu Roventa, a fost aprobata in cadrul Consiliului de Administratie al Inspectoratului...

- Gabriale Firea a convocat luni un comandament de urgenta, anuntand ca astfel "analizeaza situatia din scolile bucurestene" in plin sezon gripal. Ea a folosit insa acest prilej pentru a transmite in repetate randuri ca ea nu are nicio competenta sa inchida scolile in cazul unei chestiuni de sanatate,…

- Pizza, hamburgerii si cartofii prajiti vor fi incluse din nou in meniurile cantinelor din colegiile din SUA, la ordinul presedintelui american Donald Trump, informeaza Agerpres.El a anulat standardele nutritionale impuse de fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, soția lui Barack Obama.Trump a luat…

- O noua sesiune de admitere in școlile postliceale de poliție, jandarmi, poliție de frontiera și pompieri este programata in acesta perioada, iar concurența este la fel de mare ca in sesiunile anterioare: peste 9.300 e candidați pentru 1.737 locuri scoase la...

- Reprezentantii sindicatului „Spiru Haret“ Dolj spun ca anul acesta au mai fost castigate unele drepturi salariale, dar ca invatamantul preuniversitar a ramas la limita de subzistenta. Ei susțin ca scolile din Dolj au deficit de personal didactic dar și nedidactic. Invatamantul preuniversitar are ca…

- Autobuzele scolare ar putea fi introduse si la Scolile "Pia Bratianu" si Herastrau din Sectorul 1 si Sfantul Andrei, Numarul 279 si Colegiul National "Elena Cuza" din Sectorul 6, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de...

Un fenomen tot mai intalnit in școlile clujene este difuzarea in spațiul virtual de imagini intime ale unor tineri sau tinere, pe motiv de razbunare. Fenomenul poarta numele de „porn revenge", a...