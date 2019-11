Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul a decis luni sa-i acorde azil politic fostului presedinte bolivian Evo Morales, a anuntat ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni Ministrul mexican de interne "Olga Sanchez…

- The vote abroad in the November 10 presidential election ended with the closing of the last polling stations on the West Coast of the United States of America and Canada, at 21:00hrs, local (7:00hrs Romania's time). After the stations in Romania closed on Sunday at 21:00hrs, the voting continued…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canada, la ora locala 21:00 (07:00 ora Romaniei). Dupa inchiderea urnelor in tara duminica la ora 21:00, in diaspora votul a continuat,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, noul presedinte ales argentinian Alberto Fernandez si seful statului cubanez Miguel Diaz-Canel au condamnat duminica "lovitura de stat" din Bolivia, dupa demisia presedintelui Evo Morales, determinat sa renunte la functie de trei saptamani de proteste impotriva…

- Prima zi a votului in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat in 777 de sectii de votare din Europa, Asia, Africa si Australia, iar pana la ora 23,00 (ora Romaniei) 77.130 de cetateni romani si-au exercitat dreptul de vot, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, informeaza…

- Valul de refugiați din American Latina, provocat de problemele interne ale Venezuelei, va deveni mai grav anul viitor, amplificând o criza regionala, a declarat un reprezentant ONU la o conferința de luni, în Bruxelles, scrie Japan Times. "Provocarile anului 2020 vor fi chiar…

- O femela de elefant care a trait mai multe decenii în circuri din America de Sud a început o noua viata într-o rezervatie din Brazilia unde a ajuns dupa ce a calatorit mii de kilometri cu avionul si camionul de la o gradina zoologica din