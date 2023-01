Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane, dintre care zece gardieni, au murit duminica intr-un atac armat asupra unei inchisori din Ciudad Juarez, la granita cu Statele Unite, in timpul caruia au evadat cel putin 24 de detinuti, informeaza AFP.

- Accidentul mortal a avut loc vineri pe o sosea din statul Nayarit din vestul tarii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, citeaza Agerpres. Victimele sunt turiști care se intorceau din vacanța. „Pana in acest moment se inregistreaza 15 morti”, printre care si doi minori, si zece raniti, a precizat…

- Alte doua decese asociate furtunii de iarna care a inghetat mare parte din Statele Unite in perioada Craciunului au fost inregistrate joi, ridicand bilantul acestui viscol istoric la cel putin 61 de morti, au anuntat autoritatile, transmite AFP.

- Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Parisului cu puțin timp inainte de pranz, vineri, provocand moartea a doua persoane și ranirea a cel puțin trei. Un barbat a fost arestat, au precizat surse din poliție. Evenimentele au avut loc strada Enghien, in arondismentul 10, in centrul capitalei.…