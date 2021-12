Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, consilierii municipali au aprobat studiu de fezabilitate pentru construcția metroului clujan, investiție ce se ridica la 2,1 miliarde de euro și care va fi finanțatea din PNRR, fonduri europene, alocari de la bugetele naționale și locale, dar și alte surse de finanțare identificate pe…

- Primarul Emil Boc anunta ca a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru metroul viitor din Cluj-Napoca. Studiul a recomandat traseul Floresti – Piata Unirii – Piata Marasti – Muncii / Europa Unita – Depou Sopor, cu o lungime de 21 de kilometri si 19 statii. Primarul Emil Boc a aratat, intr-o postare…

- VIDEO| Cum va arata METROUL din Cluj-Napoca: Proiectul are valoarea de 2,1 miliarde de euro Cum va arata METROUL din Cluj-Napoca: Proiectul are valoarea de 2,1 miliarde de euro Proiectul metroului clujean, in valoare de aproape 2,1 miliarde de euro, a trecut de votul consilierilor municipali, care au…

- Emil Boc a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca in sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat proiectul privind Studiul de fezabilitate (documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investitii "Tren metropolitan Gilau-Floresti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bontida…

- Proiectul metroului din Cluj-Napoca, in valoare de aproape 2,1 miliarde de euro, a trecut de votul consilierilor municipali, care au aprobat, luni, studiul de fezabilitate. „In sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat proiectul privind Studiul de fezabilitate…

- Emil Boc a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca in sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat proiectul privind Studiul de fezabilitate (documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investitii “Tren metropolitan Gilau-Floresti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bontida…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, anunta ca a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru viitorul metrou, investitia totala depasind 2 miliarde de euro. Studiul a recomandat traseul Floresti - Piata Unirii - Piata Marasti - Muncii / Europa Unita - Depou Sopor, cu o lungime de 21 de kilometri si 19…

- Consilierii locali au aprobat Studiul de Fezabilitate pentru metroul clujean. 24 au spus Da! și doi au spus NU!Opțiunea de traseu recomandata prin acest studiu este: Florești - Piața Unirii - Piața Maraști - Muncii / Europa Unita - Depou Sopor. Traseul va avea o lungime de 21,03 km și va dispune de…