Metro vinde lantul de hypermarketuri Real pentru un miliard de euro Retailerul german Metro AG a ajuns marti la un acord privind vanzarea lantului sau de hipermarketuri Real, valoarea tranzactiei fiind de un miliard de euro (1,09 miliarde de dolari), transmite Reuters.



In decembrie, Metro anuntase ca a intrat in negocieri exclusive cu un consortiu alcatuit din investitorul imobiliar X+Bricks si SCP Group, care si-a exprimat interesul pentru achizitionarea retelei de magazine ce se confrunta cu probleme financiare.



In urma tranzactiei, Metro se asteapta la un flux net de numerar de aproximativ 300 milioane de euro.



Sursa articol si foto: business24.ro

