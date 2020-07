Stiri pe aceeasi tema

- Fiind unul dintre locurile in care bacteriile și germenii pot aparea rapid și se pot dezvolta exponențial, toaleta trebuie curațata cu produse eficiente. De aceea, este esențiala folosirea unor articole sanitare antibacteriene pentru toalete, deoarece produsele clasice de curațat nu reușesc sa mai faca fața singure…

- Liderul ALDE a scris despre efectele negative ale panicii ca singura metoda de promovare a masurilor de protecție impotriva coronavirusului. "Pare ca asta e singura cale pe care guvernanții o știu. Mai țineți minte cand au decretat starea de urgența? Ca sa bage spaima in noi au scos pe strazi…

- La trei luni de la izbucnirea epidemiei coronavirusului in Romania, deputatul liberal de Dambovita Cezar Preda apreciaza ca „rezultatele din ultima perioada ne arata ca am luat masurile corecte si eficiente, din timp.Datorita masurilor economice luate la timp, economia Romaniei nu a avut o prabusire…

- Folosirea aerului condiționat poate deveni periculoasa pentru starea ta de sanatate. Iata citeva metode alternative care te vor ajuta sa scapi de caldura din casa, fara sa folosești aerul condiționat: 1. Izolarea locuinței in timpul zilei O prima masura utila in menținerea unui climat placut in casa…

- Sunt trei luni de cand epidemia a lovit Romania. S-a dovedit ca masurile luate de Guvernul PNL și președintele Iohannis, au fost prompte, eficiente și corecte: au salvat vieți, au protejat sanatatea romanilor, au pus bariere in calea extinderii pandemiei, i-au ajutat pe semenii noștri aflați in dificultate,…

- Cuibarite in jurul casei, in peluze, cioturi de arbori sau chiar sub fundatii, furnicile pot intra in locuinte prin cele mai mici crapaturi, fisuri ale peretilor, cautand prin dulapuri de bucatarie ori debarale.

- In municipiul Radauți se vor inființa in perioada urmatoare puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spalat. Investițiile in valoare de 760.865 de lei au fost aprobate deja de deliberativul local și vor fi finanțate cu fonduri europene prin Asociația ”GAL Urban” Radauți al carei președinte este…

- Tiroida este considerata ”bateria” intregului nostru corp. Funcționarea hormonilor tiroidieni este extrem de importanta pentru metabolismul fiecarei celule din organism, inclusiv a creierului. Hipotiroidismul apare atunci cand tiroida nu produce suficienți hormoni pentru a regla diverse funcții necesare…