Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care a incercat sa iasa din tara cu un autoturism marca BMW X6, estimat la valoarea de aproximativ 150.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Bihor din cadrul Garzii Naționale de Mediu, au efectuat controlul, la intrarea in tara, a doua mijloace de transport incarcate cu peste 23 de tone de deșeuri constand in componente…

- Barbat din Alba, reținut la frontiera Petea: Avea un mandat european de arestare pentru infractiuni la regimul circulației Barbat din Alba, reținut la frontiera Petea: Avea un mandat european de arestare pentru infractiuni la regimul circulației Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat…

- Polițiștii de frontiera suceveni efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda cu privire la doi șoferi, un barbat și o femeie, care au fost depistați in PTF Siret, in timp ce incercau sa introduca in Romania, cu ajutorul a doua microbuze țigari peste limita normala admisa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat si predat autoritatilor competente un barbat cautat de autoritatile din Romania pentru executarea unei pedepse privative de libertate, care intentiona sa treaca fraudulos frontiera, ascuns in portbagajul unui autoturism.…

- Politistii de frontiera satmareni fac cercetari in privinta a doi cetateni romani care la controlul de frontiera au prezentat documente false pentru autoturismele pe care le conduceau. Ieri, 16 august a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat in aceeași zi, un excavator in valoare de 86.500 lei, semnalat ca fiind furat din Germania, un mandat european de arestare, emis de catre autoritațile poloneze pe numele unei femei din județul Sibiu, precum și doua…