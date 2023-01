Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura DEVASTATOARE pentru toți șoferii romani! Proprietarii de mașini care fac aceasta greșeala in trafic risca sa ramana fara ele. Noile reguli din Codul Rutier vor da adevarate batai de cap conducatorilor auto. De REȚINUT! Autoritațile competente ii vor lasa și fara permisul de conducere pe șoferi.…

- De anul viitor, soferii vor avea dreptul sa-si verifice online istoriul sanctiunilor rutiere. Acest lucru va fi posibil printr-o aplicatie care va fi lansata de politia rutiera.Este vorba de un proiect de lege ce le-ar permite soferilor sa acceseze online istoricul sanctiunilor primite de la politia…

- Mașinile romanești ar fi oprite in Austria pentru verificari, ne transmit mai mulți cititori ai site-ului nostru. Inspecțiile sunt facute la sange, au exprimat cei care au sunat in redacție, verificandu-se starea cauciucurilor și facandu-se teste de noxe care pot dura zeci de minute. Cititorii ne-au…

- In batalia pentru angajati intr-o tara cu un sector sanitar departe de ce ar trebui, tot mai multe firme ofera pachete cu beneficii pentru sanatate. Numarul celor cu abonamente medicale la clinici private a crescut semnificativ in ultimii ani.

- Conducatorii auto vor putea primi amenzi ”de la distanța” prin sistemul e-SIGUR . Guvernul a adoptat miercuri proiectul de lege privind masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier. Proiectul de lege introduce Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din…

- Un sistem de radare fixe va fi instalat in Romania, acesta va veni in completarea sistemelor inteligente de transport deja existente. Noul sistem se va numi „e-SIGUR”, „Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania

- Sistemul informatic integrat de monitorizare a trasabilitatii materialelor lemnoase (SUMAL) a fost viciat inca de la lansare, iar poate cea mai grava dintre metodele de fraudare vizeaza „transporturile evaporate”, in acest fel transportatorii fiind necontrolati pe intregul traseu pentru ca au datele…

- In ultima perioada, romanii au fost loviți de scumpiri peste scumpiri. Cea mai recenta scumpire ii va afecta in mod special pe cei care dețin o mașina. Șoferii vor fi obligați sa plateasca roviniete mai scumpe care includ taxe pentru poluare in funcție de vechimea mașinii. Taxa de poluare inclusa in…