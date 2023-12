Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii și rușii dau de mai multe zile lupte grele langa Avdiivka, din regiunea Donețk. Forțele ucrainene au reușit sa-i impinga pe ruși inapoi din doua poziții avansate la nord de fabrica de cocs din localitate, in urma unui contraatac. Asta in timp ce trupele Moscovei continua sa avanseze in zona,…

- Romania are o șansa imensa de a avea acces la o terapie de ultima generație pentru tratarea cancerului, prin construirea unui Centru de Excelența in Protonoterapie, finanțat din fonduri europene nerambursabile. Aceasta este concluzia unui grup de experți, medici și decidenți din domeniul Sanatații Publice,…

- Rusii au atacat noaptea trecuta pe directiile Herson si Zaporojie. Exista temeri ca soldatii lui Putin vor incerca sa puna presiune pe Avdivka, localitate cheie in frontul din regiunea Donbas.

- Armata ucraineana a anuntat marti ca a distrus noua elicoptere și un sistem de aparare aeriana in Operațiunea Libelula, ce a vizat aerodromuri de langa orasele Luhansk si Berdiansk, ocupate de fortele armate ale Rusiei.

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat joi planul guvernului finlandez de a accelera confiscarea proprietaților imobiliare deținute de ruși in Finlanda, avertizand cu contramasuri, transmite Reuters.

- Lunetista Evghenia Emerald, in varsta de 32 de ani, supranumita „Ioana d’Arc a Ucrainei“, a confirmat oficial ca divorțeaza de soldatul Ievhen Stipanyuk, la aproape un an de la nunta lor oficiata in prima linie și la jumatate de an dupa nașterea Athenei, fiica lor, relateaza portalul ucrainean TSN,…

- Fortele ruse sustin ca au zadarnicit luni atacurile cu rachete si drone ucrainene asupra mai multor regiuni, potrivit unor oficiali. De asemenea, ucraienii anunța ca rușii au bombardat regiunea Herson, iar in urma atacului au murit cel puțin 3 persoane, informeaza News.ro.Apararea aeriana a Moscovei…

- Forțele ruse și-au intarit probabil apararea in jurul orașului ocupat Tokmak din regiunea de sud-est Zaporojia, a declarat Ministerul Apararii din Regatul Unit pe 17 septembrie.Potrivit ministerului, forțele ruse au adaugat in ultimele zile mai multe puncte de control, arici antitanc și tranșee in…