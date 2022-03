Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 31 martie 2022, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Batran, 32, adiacent Centrul Comercial „Kaufland, iar autobuzul va fi…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.188 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 96 mai mult decat in ziua anterioara. 420 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile…

- Potrivit autoritatilor, incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in municipiul si judetul Constanta este sambata, 19 februarie, in scadere. Astfel, datele actualizate arata astazi o incidenta 24,13 fata de ieri, cand Directia de Sanatate Publica Judeteana DSJP Constanta anunta o incidenta de 25.49…

- Cu 150 de angajați, in medie, constructorul MIS Grup are de dus in spate nu mai puțin de 8 șantiere doar in municipiul Bistrița. Mai are de construit anul acesta o școala in Constanța, un bazin de inot, o școala și de modernizat mai multe strazi la Singeorz-Bai. Tot anul acesta, tot cu cei 150 de angajați…

- Peste 85% dintre persoanele care au murit in urma infecției cu Covid in saptamana 17-23 ianuarie nu erau vaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Conform Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana mentionata, 38,9% din cazurile de Covid au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Peste 1000 de persoane dispuse sa dea bani pentru certificate de vaccinare anti-Covid false au fost racolate de un intermediar, care le trimitea la un ambulanțier și apoi la un medic de familie, iar la percheziții, polițiștii anticorupție din Dolj au gasit aproximativ 100.000 de euro. Restricțiile…

- Politistii anticoruptie Dolj au prins, luni, in flagrant, un medic, un ambulantier si un intermediar, chiar la scurt timp dupa ce au primit bani pentru a elibera certificate false de vaccinare, transmite DGA. Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Luni au fost efectuate 6 percheziții, dintre care…

- In ultimele zile, 90- dintre cei noi infectati cu SARS COV 2 din judetul Iasi au aflat de boala prezentandu-se la spital pentru alte afectiuni. Cifra este oarecum imbucuratoare, pentru ca subliniaza ipoteza ca tulpina Omicron este mai putin grava decat tulpina Delta. In acelasi timp, medicii avertizeaza…