- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat prognoza pentru prima luna de vara, valabila intre 1 si 29 iunie. O luna de instabilitate atmosferica si temperaturi ridicate. Pana vine caldura, saptamana viitoare vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, dar din 8 iunie vine vara adevarata,…

- Meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, vineri, mai multe avertizari cod galben de ploi, descarcari electrice, grindina si vant, valabile in mai multe judete din tara.

- Vremea se raceste accentuat in Capitala pe parcursul zilei de joi iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade. Potrivit prognozei de specialitate emise de Administratia Nationala de Meteorologie, cerul va avea innorari si temporar, mai ales in prima parte a zilei, va mai ploua.Vantul…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 19.05.2020 Ora 13:30 - 20.05.2020 Ora 08:00 Cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua parte a nopții, cand va crește probabilitatea pentru descarcari electrice, averse, posibil moderate, și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura…

- O racire usoara a vremii se va semnala in urmatoarele zile la nivel national, insa dupa data de 23 aprilie temperaturile vor reveni la valori normale pentru aceasta perioada, in timp ce precipitatiile vor aparea cu mai mare probabilitate dupa data de 26 aprilie, reiese din prognoza valabila pentru perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunța ca, norul de fum provocat de incendiul din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, Ucraina, nu se indreapta spre Romania. Meteorologii au calculat direcția vantului pe baza datelor pentru perioada 14-16 aprilie, determinand ca norul de fum…

- Informare meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Vremea in Romania este extrem de rece pentru aceasta perioada. Pana cand țin temperaturile scazute, aflați mai jos. Citește și: VIDEO Un polițist s-a DEZLANȚUIT in timpul unui control, dupa ce un șofer i-a spus ca e…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani. Astfel, in perioada 09 martie – 06 aprilie 2020, Meteorologii de la ANM anunța temperaturi foarte mari și o primavara cu vreme mai calda decat normalul perioadei.