Meteorologii au actualizat codul galben de vreme rea: Ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara ANM a actualizat codul galben de vreme rea. In aproape toata țara vor fi ploi torențiale, vijelii și grindina. Meteorologii au actualizat sambata avertizarile Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care vor afecta mare parte din țara in acest weekend. Prima avertizare este valabila sambata pana la ora 21.00. In zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului, sambata, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi torențiale. A fost emis cod galben. Potrivit…

- Meteorologii anunța instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ din aceasta noapte pana duminica la ora 10.00. In Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și in jumatatea nordica a Moldovei și in zonele montane aferente vor fi averse insemnate cantitativ,…

- Cod galben de ploi torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina la Constanta si Tulcea.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de tip cod galben, valabila astazi de la ora 11:00 pana la ora 21:00.Sunt afectate zonele de deal si de munte, Oltenia,…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 12 iunie, ora 11:00 - 12 iunie, ora 21:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuatPe parcursul zilei de sambata (12 iunie) in zonele de deal si de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova si…

- Meteorologii anunța ca in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului, sambata, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi torențiale. A fost emis cod galben.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN pentru intervalul 8 iunie, ora 11:00 – 8 iunie, ora 21:00. In perioada menționata, in Carpații Meridionali și Orientali, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și estul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Meteorologii au emis, marți, un nou cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care va afecta mai mult de jumatate din țara. Codul galben intra in vigoare marți la ora 15.00 și va fi valabil pana miercuri, la ora 11.00. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marti dupa-amiaza si pana joi seara, vor fi ploi, descarcari electrice, intensificari ale vantului, initial in vestul si nord-vestul tarii, iar apoi si in restul teritoriului. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei si in vestul si nordul Olteniei,…