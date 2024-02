METEO: Săptămâna începe cu ploi și averse iar vremea se răcește simțitor METEO: Saptamana incepe cu ploi și averse iar vremea se racește simțitor, din orele amiezii, vor fi ploi din ce in ce mai frecvente, mai ales cu caracter de aversa si izolat se vor semnala descarcari electrice, exceptand sud-estul unde va ploua pe suprafete mici. Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari in regiunile [...] The post METEO: Saptamana incepe cu ploi și averse iar vremea se racește simțitor first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

