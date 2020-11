Meteo pe luna noiembrie: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni In urmatoarele patru saptamani meteorologii anunța temperaturi normale pentru aceasta perioada. Conform specialiștilor, vom avea parte de ploi puține, mai ales in primele doua saptamani ale lunii noiembrie. Saptamana 2 – 9 noiembrie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, la nivelul intregii țari. Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in regiunile vestice și la munte, conform Hotnews.ro. Saptamana 9 – 16 noiembrie Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana, in toate regiunile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

