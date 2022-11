METEO. Meteorologii anunță cer variabil și fără precipitații. Ce temperaturi vor înregistra termometrele Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza pentru duminica, 6 noiembrie, cer variabil fara precipitații. Vantul va sufla domol dinspre sud-est, iar in depresiuni se poate forma ceața. Regimul termic se prevede neomogen, temperatura minima a aerului va fi cuprinsa intre valorile de +6..+10ºC, iar maxima zilei va atinge valorile de +12..+16ºC. La nord, pe timp de zi maximele vor fi de +12ºC, iar valorile nocturne vor indica +6 și +7ºC. La centru, ziua se vor inregistra +13 și +14ºC, iar la noapte temperatura va scadea pana la +8 și +9ºC. La sud, ziua, temperatura va oscila intre +15 și… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Veștile sunt bune și nu prea. Incalzirea vremii ne aduce ploi cel puțin saptamana viitoare, insa nici frigul nu ne va evita. Saptamana 31.10.2022 – 07.11.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Meteorologii ne prevad vreme frumoasa și in general uscata. In aceasta noapte și dimineața izolat s-a format ceața slaba. Temperatura minima a aerului va fi destul de racoroasa cu valorile cuprinse intre +3..+8ºC, in urmatoarele doua nopți minimele vor fi in creștere și vor oscila intre +6..+11ºC. Maxima…

- Vreme se menține a fi frumoasa, cu temperaturi specifice sezonului. La sfarșit de saptamana, maximele aerului vor fi in fond intre +12..+17ºC, iar minimele vor fi cuprinse intre 0..+6ºC. La nord, pe timp de zi maximele se vor situa intre +12 și +13 grade Celsius, iar valorile nocturne vor indica 0 grade.…

- Și ziua de vineri se vineri se menține rece. Meteorologii anunța maxime intre +13 și +18 grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea mercurul din termometre va cobori pana la +5 grade Celsius. Vantul va sufla rece slab la moderat din nord-vest. In nordul tarii, termometrele vor indica ..+5, +8 °C noaptea…

- Conform prognozei pentru București, primii fulgi de zapada vor cadea in capitala Romaniei pe 4 decembrie, cand minima va fi de -1 grad Celsius și maxima de 4.AccuWeather este un site specializat in prognoze meteo și care furnizeaza informații cu privire la starea vremii din intreaga lume.Iata cum va…

- Pentu ziua de astazi, 21 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer variabil și fara precipitații. Vantul va sufla din sectorul de Nord-Est slab la moderat. Minimele nopții se vor menține intre valorile de +17..+19ºC. Ziua va fi o creștere al maximelor intre +28..+33ºC. Asttfel,…

- Pentu ziua de astazi, 21 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer variabil și fara precipitații. Vantul va sufla din sectorul de Nord-Est slab la moderat. Minimele nopții se vor menține intre valorile de +17..+19ºC. Ziua va fi o creștere al maximelor intre +28..+33ºC. Asttfel,…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru saptamana 15 – 22 august, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va in general excedentar in jumatatea estica a țarii, Post-ul Cum va fi vremea saptamana viitoare? Meteorologii anunța temperaturi mai mari decat normalul perioadei…