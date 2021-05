Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, in sud-est, avem valori ale temperaturilor care depasesc pragul unei zile de vara. In vest, centru si jumatarea nordica a Moldovei, temperaturile sunt cu mult mai scazute, comparativ cu ieri. Ieri, au fost si 29 de grade, la aceasta ora, temperatura nu depaseste 15-16 grade, semn ca vremea…

- Vești imbucuratoare la nivel termic. Joi, vremea se va incalzi simțitor fața de ziua precedenta, dar precipitațiile nu vor lipsi cu totul din peisaj. Astfel, temperaturile maxime se vor situa intre 12-14 grade Celsius pe litoral și vor urca pana la 23 de grade in Banat. Pe parcursul zilei, vor fi innorari…

- Vești proaste in ceea ce privește vremea. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor și doar in sudul țarii sunt inregistrate valori termice normale pentru aceasta perioada. Vremea se racește in weekend In jumatatea estica va ploua, iar vantul va sufla cu putere in majoritatea zonelor. Maximele pornesc…

- Ioana Dichiseanu a dat noi detalii despre starea de sanatate a tatalui sau. Marele actor se afla pentru a doua oara in stare critica, la ATI. „E o minune ca traiește.” Ioana Dichiseanu, noi vești despre tatal ei. Ion Dichiseanu este internat la ATI, in Spitalul Floreasca Ion Dichiseanu este internat…

- Interval de valabilitate: 05 martie, ora 16:00 – 06 martie, ora 16:00 Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, viscol, racire accentuata, precipitații mixte, intensificari ale vantului, ninsori viscolite la munte; Zone afectate: Carpații Orientali și Carpații Meridionali In intervalul menționat,…

- De cateva zile Romania a trecut sub un ger napraznic. ANM anunța gerul siberian, temperaturile in termometre ajungand sub -10 grade, in mai toata țara. La aceasta ora avem emis și un Cod Galben pentru doua județe. ANM anunța gerul siberian in aproape toata țara Astazi ANM a emis o inștiințare now-cast…

- Sfarsitul de saptamana aduce vreme de primavara. Temperaturile vor atinge 18 grade sambata,6 februarie, in Banat, in timp ce zona Carpatilor Orientali si nordul Moldovei vor fi lovite de ninsori.

- Vremea se incalzește la finalul saptamanii in județul Alba. Temperaturile maxime vor atinge duminica chiar și 13 – 14 grade Celsius in zonele joase. La munte, maximele nu vor depași 10 – 11 grade Celsius, in timp ce minimele se vor situa in jurul valorii de 1 grad Celsius. Citește și AVERTIZARI Cod…