Agentia globala de politie Interpol a declarat ca se pregateste pentru riscul ca mediile imersive online, "metaversul", sa creeze noi tipuri de criminalitate cibernetica si sa permita ca actualele fapte ilegale sa aiba loc la o scara mai mare, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Meta a amenintat ca va inchide continutul de stiri in Canada, in urma unei noi legi propuse de guvernul canadian. Avertismentul vine inainte de legea C-18, care ar obliga gigantul tehnologic sa imparta veniturile cu organizatiile locale de stiri. Compania-mama a Facebook si Instagram ar fi obligata…

Compania japoneza Mazda Motor Corp discuta incetarea producției vehiculelor sale la o uzina a unei societați mixte din Vladivostok, in estul Rusiei, a anunțat sambata ziarul Nikkei, citat de Reuters. Constructorul auto japonez, care a vandut anul trecut 30.000 de mașini in Rusia, a declarat in martie…

Rusia sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ucrainene, care au lansat o contraofensiva in sudul Ucrainei la inceputul saptamanii, informeaza miercuri DPA, scrie Agerpres.

„Lucrarile pe santierul tronsonului 3 al DX 12 (Craiova – Pitesti) au ajuns la stadiul fizic de 42%! In teren sunt mobilizate 250 de utilaje si 905 muncitori care executa lucrari la terasamente, montare armatura, cofrare si turnare beton la poduri. Termenul contractual pentru finalizarea lucrarilor…

Cinci persoane au murit și 17 au fost ranite in ultimele 24 de ore, in urma bombardamentelor asupra regiunii Donețk, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.

Oleksii Vadaturski, fondatorul și proprietarul celei mai mari companii agricole din Ucraina, Nibulon, și soția acestuia au fost omorați intr-un atac rusesc in regiunea Nikoaev din sudul Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda și Sky News.