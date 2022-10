Metaversul ar putea să intensifice criminalitatea cibernetică. Avertismentul Interpol Agentia globala de politie Interpol a declarat ca se pregateste pentru riscul ca mediile imersive online, ”metaversul”, sa creeze noi tipuri de criminalitate cibernetica si sa permita ca actualele fapte ilegale sa aiba loc la o scara mai mare, transmite Reuters. Tarile membre ale Interpol si-au exprimat ingrijorarea cu privire la modul de pregatire pentru posibile infractiuni in metavers, a declarat pentru Reuters Madan Oberoi, director executiv al Interpol pentru tehnologie si inovatie. ”Unele dintre infractiuni pot fi noi pentru acest mediu, unele dintre crimele existente vor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

- Agentia globala de politie Interpol a declarat ca se pregateste pentru riscul ca mediile imersive online, ”metaversul”, sa creeze noi tipuri de criminalitate cibernetica si sa permita ca actualele fapte ilegale sa aiba loc la o scara mai mare, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Tarile membre ale Interpol si-au exprimat ingrijorarea cu privire la modul de pregatire pentru posibile infractiuni in metavers, a declarat pentru Reuters Madan Oberoi, director executiv al Interpol pentru tehnologie si inovatie. ”Unele dintre infractiuni pot fi noi pentru acest mediu, unele dintre…

