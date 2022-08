Principala pierdere a Metalurgistului Cugir, in aceasta vara, o reprezinta plecarea atacantului Marius Lupu, golgheterul ultimelor doua sezoane, la rivala Corvinul Hunedoara. De asemenea, “roș-albaștrii” s-au desparțit de jucatorii “under” R. Opric (Viitorul Pandurii Tg. Jiu, Liga 2), Nicula (Viitorul Daești, Liga 3), Haj (a intrat la facultate la Cluj-Napoca, curtat și de CS Ocna […] The post Metalurgistul Cugir este in cautarea unui varf de atac. Lucian Itu il lauda pe Marcel Domșa (ex CSU Alba Iulia) first appeared on cugirinfo.ro | stiri Cugir | ziar Cugir .