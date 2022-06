Meta vrea să reintegreze Messenger în Facebook La opt ani de cand a decis sa separe Messenger de Facebook, Meta vrea sa revina la starea initiala si sa readuca solutia de chat in cadrul retelei in care a fost creata, o mutare menita sa intareasca pozitia Facebook. Messenger va avea un buton cat se poate de vizibil in Facebook, plasat in coltul din dreapta sus al ecranului. Ideea reiese dintr-o serie de documente interne, vazute de jurnalistii americani de la The Verge, documente care contin un plan de idei care sa ajute Facebook sa concureze cu TikTok. TikTok este un mare rival pentru Facebook, iar oficialii companiei iau in serios amenintarea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

