- Luand exemplu de la Twitter, Meta, compania mama Facebook a anuntat ca va incepe sa taxeze conturile Verified. Va implementa un model de subscriptii care debuteaza saptamana viitoare. Se inspira de la Twitter Blue in mod clar si avem detalii despre el mai jos. E bizar sa vedem un anunt de produs software…

- Compania Meta a implementat o opțiune prin care utilizatorii vor primi bifa de verificare. Utilizatorii pot sa primeasca bifa in urma unui abonament lunar pe care il vor achita. Serviciul este implementat doar in Noua Zeelanda și Australia.

- Meta, compania lui Mark Zuckerberg, lanseaza serviciul Meta Verified, pe baza de abonament lunar, care permite utilizatorilor sa-și verifice conturile folosind un act de identitate. Mișcarea vine dupa ce Twitter a implementat un sistem similar in noiembrie 2022. Abonamentul va costa 12 dolari/luna pentru…

- Utilizatorii Instagram și Facebook vor putea sa plateasca pentru a obține așa-numita bifa albastra, a anunțat compania-mama Meta, potrivit BBC . Directorul executiv Mark Zuckerberg a declarat ca mișcarea va imbunatați securitatea și autenticitatea aplicațiilor de social media. Procedura intitulata Meta…

- Cea mai noua facilitate Instagram, numita Channels si inspirata intr-o mare masura de la canalele care functioneaza pe Telegram, reprezinta o noua cale prin care personalitatile pot comunica informatii urmaritorilor, ca alternativa la postari, Stories, sau Reels. Mark Zuckerberg insusi a anuntat cea…

- Utilizatorii se pot abona la serviciu pentru un pret anual de 84 de dolari, in loc de un pret lunar de 8 dolari pe web si 11 dolari pe dispozitivele Apple. Reducerea va fi disponibila in tari precum Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Japonia, Noua Zeelanda si Australia, a spus Twitter. De la preluarea…

- Platforma de socializare Twitter a anunțat luni ca va introduce taxa de 8 dolari pentru ca utilizatorii sa poate confirma ca dețin conturi autentice prin așa-numita „bifa albastra”, explicand ca abonamentul va fi inițial disponibil doar in SUA, Canada, Australia, Noua Zeelanda și Marea Britanie, relateaza…

- O viața fara internet este greu de conceput in 2022. Chiar și ONU a cerut accesul universal la internet pana in 2030. In Romania, accesul la internet se extinde, iar timpul pe care il petrecem online este in creștere. Doua treimi dintre romani folosesc social media, majoritatea de pe un telefon mobil…