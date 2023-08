Stiri pe aceeasi tema

- ”One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, inregistreaza o cifra de afaceri consolidata de 843,5 milioane de lei in semestrul 1 2023, cu o crestere de 25% in comparatie…

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri si profit net in crestere, in linie cu strategia comunicata. Veniturile Aquila au depasit 1,1 miliarde…

- Grupul Bittnet, grup de companii listat pe piata principala a BVB, a raportat in primul semestru venituri consolidate de 146 milioane lei, cu 110% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Pierderea bruta a fost de 5,4 milioane lei, fata de o pierdere de 1,4 milioane lei in prima parte a…

- ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu 32%, pana la valoarea de 23,5 milioane lei (fata de 17,9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte…

- Profitul net al Transgaz a scazut de doua ori si jumatate in primul semestru, la 70,81 milioane lei, de la 177,27 milioane lei in prima parte a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza News.ro.

- ”Sipex, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunta rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Compania a…

- Simigeriile Luca, Petru, Gigi și Matei și-au majorat semnificativ profiturile in ultimii ani. Primele trei companii și-au depus deja bilanțul contabil pe anul trecut la Ministerul Finanțelor, toate entitațile care vand pateuri, merdenele sau covrigi avand un profit important.Cozile imense de pe vremea…