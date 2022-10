Stiri pe aceeasi tema

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat ca așteapta al treilea copil, la cateva ore dupa anunțul potrivit caruia averea sa neta a scazut cu 71 de miliarde de dolari, dupa lansarea Meta, potrivit Dailymail . CEO-ul Meta, in varsta de 38 de ani, a impartașit vestea pe Instagram. Zuckerberg și…

- Apple va permite utilizatorilor de iPhone sa anuleze și sa editeze mesajele jenante sau pline de greșeli de scriere trimise prin aplicația Mesaje. Gigantul tehnologic va actualiza iOS pentru iPhone astfel incat utilizatorii sa poata edita un mesaj timp de 15 minute, care va aparea atat pentru expeditor,…

- Compania Meta trebuie sa plateasca suma de 37,5 milioane de dolari, in urma unui proces in care Mark Zuckerberg este acuzat ca a incalcat confidențialitatea utilizatorilor prin urmarirea locației acestora prin intermediul smartphone-urilor, fara permisiunea acestora. Soluționarea preliminara a acuzațiilor,…

- Reprezentanții companiei WhatsApp ii asigura pe toți utilizatorii de iPhone și Android ca mesajele lor sunt 100% criptate. WhatsApp folosește sistemul de criptare end-to-end. Criptarea end-to-end este o metoda de comunicare securizata. Acest lucru inseamna ca mesajele sunt vizualizate doar de destinatari…

- Aplicatiile de iPhone pentru Facebook si Instagram folosesc un browser propriu, care urmaresc toate actiunile utilizatorilor dupa ce acestia dau click pe un link, inclusiv introducerea unor date sensibile, precum parolele si datele cardurilor. O analiza realizata de Felix Krause, un dezvoltator independent,…

- Un tribunal australian obliga Google sa plateasca 43 de milioane de dolari pentru inducerea in eroare a utilizatorilor, potrivit Reuters. Autoritatea de supraveghere a concurenței din Australia a anunțat vineri ca unitatea Google a Alphabet Inc. (GOOGL.O) a fost obligata de Curtea Federala din aceasta…

- Aplicatiile de iPhone pentru Facebook si Instagram folosesc un browser propriu, care urmaresc toate actiunile utilizatorilor dupa ce acestia dau click pe un link, inclusiv introducerea unor date sensibile, precum parolele si datele cardurilor. O analiza realizata de Felix Krause, un dezvoltator independent,…