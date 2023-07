Stiri pe aceeasi tema

- Sfidarea fara precedent la adresa președintelui rus Vladimir Putin de catre luptatorii Wagner scoate la iveala noi "fisuri reale" la nivelul autoritații sale și ar putea dura saptamani sau luni pentru ca acestea sa se manifeste, a declarat duminica, 25 iunie, secretarul american de stat Antony Blinken,…

- Edward Iordanescu a dezvaluit marți, intr-o postare pe Facebook, care a fost strategia sa din meciul de luni, cu Elveția, incheiat 2-2. El s-a aratat deranjat de comentariile lui Gica Popescu, pe care l-a criticat dur, spunand ca „atacurile nejustificate

- KOSOVO - ROMANIA 0-0. Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul și decarul primei reprezentative, a trasat principalele concluzii in urma punctului in-extremis obținut de naționala in partida de la Priștina. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul…

- Jucatorul de tenis sirb Novak Djokovic i-a criticat pe fanii Openului Francez (Roland Garros) dupa un meci victorios cu Alejandro Davidovic-Fokina din Spania in turul al treilea al turneului. Intilnirea a avut loc pe 2 iunie și s-a incheiat cu scorul 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. In timpul meciului, spectatorii…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa presedintei Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, in care si-a exprimat regretul ca nu a fost prezent la intoarcerea delegatiei Romaniei de la Campionatele Europene de canotaj din Slovenia, dar a subliniat ca acest…

- Serviciile secrete americane incearca sa afle cum a fost posibil ca un barbat, aparent sub influența alcoolului și confuz, sa treaca pe langa agenții de securitate și sa intre fara sa fie vazut in casa din Washington a lui Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naționala al lui Joe Biden, informeaza…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de miercuri in crestere cu aproximativ 2 dolari, deoarece optimismul privind cererea de petrol si negocierile privind plafonul datoriilor din SUA au depasit ingrijorarile legate de oferta abundenta, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent…

- Administratia presedintelui american Joe Biden planifica sa trimita in Taiwan ajutoare pentru arme in valoare de 500 de milioane de dolari, recurgand la aceeasi prerogativa de urgenta utilizata de peste 35 de ori pentru Ucraina, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, informeaza Reuters. „Ca…