Meta a scos AI Sandbox, un mediu de testare pentru campanii de publicitate Meta a dezvaluit ieri, 11 mai, AI Sandbox, care testeaza capacitațile AI generative pentru advertiseri, noi funcții in suita Meta Advantage de instrumente de automatizare a anunțurilor, detalii despre infrastructura AI și investițiile in modelarea acestora. AI Sandbox va servi ca mediu de testare pentru versiunile timpurii ale uneltelor și funcțiilor noi, inclusiv instrumente publicitare AI. Este o zona de testare in care Facebook poate experimenta cu tehnologia AI și poate dezvolta noi instrumente și caracteristici pentru a imbunatați performanța reclamelor și a automatiza procesele de publicitate.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

