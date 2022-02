Zuckerberg pariaza ca metaversul, o idee futurista a mediilor virtuale in care utilizatorii pot lucra, socializa si se pot juca, va fi succesorul internetului mobil. ”Cheia pentru a debloca multe dintre aceste progrese este inteligenta artificiala”, a spus el, vorbind la evenimentul ”Inside the Lab” transmis in direct de companie. Zuckerberg a spus ca Meta lucreaza la o noua clasa de modele de AI generatoare care le vor permite oamenilor sa descrie o lume si sa genereze aspecte ale acesteia. Intr-o demonstratie preinregistrata, Zuckerberg a prezentat un concept de AI numit Builder Bot, in care…