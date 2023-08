Meta a lansat o suită AI pentru crearea muzicii Compania a lansat o suita de modele AI, numita AudioCraft, care este compusa din trei componente dedicate crearii sunetelor si a muzicii pornind de la simple comenzi scrise. Din suita AudioCraft fac parte AudioGen si MusicGen, care pot fi folosite pentru generarea sunetelor, respectiv a muzicii, si EnCodec, care poate compresa sunetul rezultand o calitate ridicata a acestuia. Suita este disponibila sub licenta open-source, dand posibilitatea utilizatorilor si cercetatorilor deopotriva sa antreneze modelele AI cu propriile date. Compania americana spune ca antrenarea modelelor AI din cadrul suitei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

