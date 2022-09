Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, a declarat la o ședința a Consiliului de Securitate ca izolarea și sancțiunile vor "duce intr-o fundatura", dupa ce SUA a cerut organismului sa condamne referendumurile organizate de Rusia in regiunile ocupate din Ucraina, relateaza Reuters preluat de Rador.…

- Dana Budeanu susține ca profesorul Andrei Marga este crucificat in aceste zile pentru ca a enunțat in spațiul public ”un adevar istoric banal, accesibil oricarui imberb care deschide un manual de istorie”. Acesta a declarat public ca 'Ucraina este in frontiere nefirești. Ea trebuie sa cedeze teritorii:…

- Ministerul de Externe condamna dur declarațiile facute de un fost șef al diplomației romane, Andrei Marga. Acesta a susținut intr-o conferința publica faptul ca 'Ucraina este in frontiere nefirești. Ea trebuie sa cedeze teritorii: Rusiei - Donbas și Crimeea, Romaniei - Bucovina' și Poloniei – Galiția.”…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA) publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente, informeaza…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza joi o reuniune de urgenta pentru a dezbate situatia centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, pe care Kievul si Moscova se acuza reciproc ca au bombardat-o, au anuntat surse diplomatice, transmite miercuri seara AFP. O sursa apropiata presedintiei Consiliului…

- Grupul auto francez Renault a raportat marti o scadere de aproape 30% a numarului de vehicule vandute in primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, dupa oprirea activitatilor pe piata din Rusia, a doua mare piata a sa, in contextul invaziei din Ucraina, transmite…

- Parand foarte trist, Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, spune ca a vorbit cu Vladimir Putin, dar ca nu a incercat sa-l influențeze asupra razboiului din Ucraina. „Sunt un baiat mic… trebuie sa ma ocup de mici probleme pentru mica mea țara.” Razboiul a trimis unde de șoc in Balcani, dar pentru liderii…

- Numarul de persoane care au solicitat azil in Uniunea Europeana a cunoscut un salt semnificativ anul trecut, pe fondul razboaielor si conflictelor din lume, a relatat DPA, preluata de Agerpres. Statele membre au primit aproximativ 648.000 de cereri in 2021, echivalent cu o treime mai mult decat in anul…