Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA) și alte vedete din sportul mondial au avut apariții spectaculoase la Met Gala. Proaspata campioana de la US Open, finalista Leylah Fernandez și alte vedete internaționale au fost prezente noaptea trecuta la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din…

- Jucatoarea de tenis britanica de origine romana Emma Raducanu (18 ani) a devenit prima sportiva din istorie venita din calificari care castiga un turneu de Grand Slam. Sub privirile a 23.000 de spectatori, ea a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-3, pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani), la New…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-3, 6-3, duminica, la New York, in optimi de finala la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului.

- Jucatoarea constanteana Simona Halep se considera o persoana norocoasa, in general, dar mai ales in tenis, la US Open, unde partida sa din turul doi, incheiata cu o victorie-blitz in fata Kristinei Kucova, a fost mutata pe terenul „Arthur Ashe” si s-a putut defasura fara intrerupere si fara sa fie afectata…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul trei mondial, detinatoarea titlului la US Open, s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului de la Flushing Meadows, dupa ce a dispus cu 6-4, 6-1 de cehoaica Marie Bouzkova (87 WTA). Osaka (23 ani) a obtinut victoria dupa o ora si 23 de minute in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider mondial, a declarat ca nu se mai teme de COVID-19 dupa ce s-a vaccinat si i-a indemnat si pe altii sa se imunizeze pentru a reduce astfel restrictiile de sanatate si siguranta din tenis, transmite Reuters. Halep, care va implini 30 de…

- Simona Halep și logodnicul ei, Toni Iuruc, au organizat o petrecere impresionanta vineri seara. Jucatoarea de tenis și omul de afaceri au sarbatorit alaturi de familie și prieteni logodna. Astfel, mirele Toni Iuruc a organizat o petrecere prin care a celebrat acceptul Simonei Halep de a se casatori…