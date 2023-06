Meșterul Manole și Ana, varianta spaniolă - Și-a zidit iubita între pereții casei și și-a continuat viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat Meșterul Manole și Ana, varianta spaniola - Și-a zidit iubita intre pereții casei și și-a continuat viața ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat Meșterul Manole nu este doar o balada populara romanesca, ci pare a fi sursa de inspirație bolnava pentru criminali din toata lumea. Ultima varianta a ”Meșterului Manole” a aparut in Andaluzia, regiune din Spania. Un barbat a recunoscut ca și-a zidit iubita intre pereții casei, la noua ani de la abominabila crima. CITESTE SI Profesorii nu opresc greva! 20.000 de angajați din Educație se duc iar in marș la poarta lui Iohannis / Restrictiile de trafic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SInu opresc greva! 20.000 de angajați din Educație se duc iar in marș la poarta luide trafic…

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii nu opresc greva. Liderii sindicali anunta ca 20.000 de persoane vor participa la marșul din centrul Bucurestiului. Dascalii se aduna pentru a patra oara in fata Guvernului si merg la Palatul Cotroceni.Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie Spiru Haret, Marius Nistor, a anuntat…

- Cadavrul unei tinere care a disparut in Spania, in urma cu 9 ani, a fost gasit acum zidit in pereții unei case din Torremolinos, Malaga, in care a locuit impreuna cu iubitul ei, Marco R., un italian care era cu 23 de ani mai mare decat ea.

- Profesorii au cerut, Guvernul nu a dat, s-ar putea rezuma ultimele doua saptamani. Greva generala din Educație a intrat in a treia saptamana și nu este clar nici cat va mai dura, nici ce se va intampla cu sfarșitul de an școlar. Publicația Școala 9 a facut o cronologie a evenimentelor care s-au desfașurat…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și dictatorul rus, Vladimir Putin, ar putea vizita Turcia, dupa investirea liderului turc, Recep Tayyip Erdogan - scrie RBC, citand "Hurriyet". "Putin va face o vizita speciala separata in Turcia.Dupa Putin, președintele ucrainean, Zelenski, va veni in…

- Dupa ce au fost, miercuri, la Cotroceni, unde au discutat cu președintele Iohannis, premierul Ciuca și liderul PSD, Marcel Ciolacu, viitorul prim-ministru, dupa rotativa, au avut, la sediul Guvernului, discuții cu liderii sindicatelor din Educație. La finalul acestei intrevederi de la Palatul Victoria,…

- Aproape 150 de profesori din Craiova au plecat miercuri dimineața spre București pentru a participa la protestul organizat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater”.

- Seceta și caldura torida de primavara din aceasta saptamana au lasat zone intinse din zona rurala spaniola uscate și lipsite de umiditate și apa. Imaginile filmate cu drona au aratat terenul uscat din plantațiile de maslini din Huevar del Aljarafe, in provincia sudica Sevilla, in mod tradițional una…

- Spania va fi lovita de un val de caldura exceptional. O masa de aer cald si uscat venita dinspre Africa va provoca o crestere brusca a temperaturilor in Spania. Agentia nationala de meteorologie avertizeaza ca situatia va fi specifica unei perioade de vara, relateaza AFP, preluata de News.ro. Vor fi…