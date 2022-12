Stiri pe aceeasi tema

- Argentina, noua campioana MONDIALA dupa un meci de poveste: Zeul Messi a intrat in istoria fotbalului Argentina, noua campioana MONDIALA dupa un meci de poveste: Zeul Messi a intrat in istoria fotbalului Argentina este noua campioana a lumii. In finala de pe stadionul Lusail, „pumele” au invins campioana…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Skopje, de campioana mondiala Olanda, scor 29-28 (14-12), in primul meci din grupa C a Campionatului European. Urmatorul meci, luni, cu campioana olimpica Franta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…