Meserii care se învață gratis! Laura Toporascu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui organizeaza gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri, carora li se ofera astfel posibilitatea dobandirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei meserii care sa mareasca șansele ocuparii unui loc de munca. „In luna aprilie, AJOFM Vaslui intenționeaza sa deschida cinci programe de formare profesionala: Vaslui – doua cursuri de agent de securitate și lucrator in comerț, Barlad – un curs de lucrator in comerț, Huși – doua cursuri de lucrator in comerț și confecționer articole din piele și inlocuitori.… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

