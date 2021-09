Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a declarat, intr-un interviu pentru Digi24, ca formațiunea al carui lider este „nu are nicun acord, n-am negociat și n-am semnat nimic cu AUR. Nu avem obiective politice comune”. Intrebat despre moțiunea de cenzura semnata alaturi de Alianța pentru Uniunea Romanilor, Cioloș a spus ca e…

- Mesajul a fost transmis dupa ce USR-PLUS și AUR au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu.Ciolacu amintește ca o activitate ”dezastruoasa” a avut intregul Guvern, nu doar Florin Cițu, ci și Dan Barna, Csristian Ghinea și Claudiu Nasui. ”Cițu trebuie sa plece!…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat declarația premierului Florin Cițu privind creșterea economica din trimestrul II. El a vorbit despre creșterile de prețuri și l-a intrebat pe premier daca majorarile ii suna bine. Mesajul a fost postat de liderul PSD pe Facebook. „Romania…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…

- Raspandirea știrilor false in plina pandemie de COVID-19 este o problema reala in Romania, dupa cum a subliniat și președintele Klaus Iohannis. Iohannis a spus ca pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, chiar daca momentan numarul de infectari este mai mic. El i-a indemnat pe romani sa se pregateasca…

- Personalul medical care nu doreste sa se vaccineze ar putea suporta din propriul buzunar testele anti-COVID, a declarat, astazi, premierul Florin Citu. El a raspuns astfel intrebat daca executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii anti-COVID in randul cadrelor medicale sau a angajatilor…

- Parlamentarii olandezi au fost chemati din vacanta pentru ca s-au inmultit cazurile de infectare in mod ingrijorator. De la 1.100 inregistrare sambata trecuta s-a ajuns la 7000 apoi la 10.345. Asadar, valul patru si-a ales ca destinatie de vacanta Olanda. De unde o fi venit oprindu-se tocmai in tara…

- Prefectul George Lazar a caștigat alegerile PNL din Neamț, iar premierul Florin Cițu jubileaza. El a obținut 357 de voturi, in timp ce contracandidatul lui Laurențiu Leoreanu a luat doar 110 voturi. „Bravo, George Lazar! Noul președinte PNL Neamț! Victorie categorica! Așa se face! Bine ai…