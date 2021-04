Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul galatean Laurentiu Gidei are un mesaj categoric pentru cetatenii care refuza sa se vaccineze. El le cere sa uite de conspiratii si sa mearga sa se vaccineze, in conditiile in care nu mai sunt locuri libere in spitale pentru bolnavii COVID, iar numarul imbolnavirilor este in crestere.

- Președintele Organizației Județene Suceava a PMP, Marian Andronache, a solicitat autoritaților romane sa lase bisericile deschise pentru oficierea slujbei de Inviere. Marian Andronache a spus ca Biserica și educația sunt pilonii structurali ai constituirii și modernizarii statului roman. Preotul și…

- Deputatul USR Bogdan Rodeanu, ales in Galați, anunța ca s-a imunizat cu vaccinul AstraZeneca la Spitalul Orașenesc din Faurei: „Susțin vaccinarea, pentru ca e singura varianta sigura și responsabila prin care putem șterge 2020. Sau macar sa nu-l mai repetam”. „In urma cu doua zile ma vaccinam…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, afirma ca decizia unor țari de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca e cel puțin suspecta. Ungureanu adauga ca s-a vaccinat cu AstraZeneca și se simte bine. Romania nu-și permite o franare a campaniei de vaccinare anti-Covid…

- A strigat "libertate" la protestul desfașurat duminica în Parcul Izvor, iar la doar o zi și ceva distanța anunța "trezirea României" pe Instagram. Olivia Steer aduce din nou în discuție <draftul nazist> care îi dorește pe toți copiii vaccinați și critica…

- Potrivit strategiei de vaccinare, politistii, considerati „lucratori care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale”, ar fi trebuit vaccinați in etapa a doua, imediat dupa cei din ministere, Guvern si Parlament. Din cauza numarului foarte mic de doze, dar și a unei lipse de organizare, dupa…

- Cel putin 3,06 milioane de locuitori ai Uniunii Europene (UE) au fost vaccinati cu o prima doza de vaccin impotriva covid-19, reprezentand abia 0,69% din populatia europeana, potrivit unui bilant intocmit de catre AFP, noteaza news.ro. Acest nivel, care pare mic, ingrijoreaza Organizatia Mondialaa…