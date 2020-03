Stiri pe aceeasi tema

- Romania demonstreaza in aceste zile ca pastreaza in stare latenta, dar cronica, un virus mai puternic decat toate cele descoperite pana acum de știința. Și astfel „de la vladica pana la opinca”, romanii par infestați cu o maladie incurabila: PROSTIA. S-a manifestat mai intai la baza societații, unde…

- Epidemia de Covid-19, care a pornit din China si se raspandeste in intreaga lume, poate fi izolata si tinuta sub control, dar este necesar un raspuns concertat din partea guvernelor tuturor statelor, a informat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters."Facem apel catre…

- Epidemia generata de coronavirus a atins un "punct decisiv", afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cerand masuri rapide pentru limitarea raspandirii acestui "virus foarte periculos"."Suntem intr-un moment decisiv. Daca actionati acum…

- Epidemia de coronavirus s-a raspandit pe toate continentele, mai putin Antarctica. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate primele cazuri in mai multe state europene, inclusiv Romania, dar si in Brazilia sau Pakistan. Salvarea ar putea veni insa din Statele Unite. Donald Trump a anuntat ca oamenii…

- Epidemia de Coronavirus a explodat peste noapte in Italia, tara cu cea mai mare comunitate de romani! Doi oameni au murit si zeci de pacienti s-au infectat in doar cateva ore. Virusul, care se raspandeste inspaimantator de repede, a inchis scoli si magazine, si tine populatia baricadata in case. Romanii…

- Epidemia cu coronavirus iese din granițele zonei Wuhan. Epidemia a facut, duminica, o prima victima la Shanghai. 40 de cetațeni din aceeași zona sunt infectați cu virusul ucigaș, iar alți 70 sunt sub supraveghere medicala. Epidemia ia, deci, amploare intr-un ritm rapid, plasand China intr-o “situație…

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- “Luna decembrie a devenit pentru Romania simbolul eliberarii de sub dictatura comunista. S-au implinit zilele trecute trei decenii de cand scanteia anticomunista s-a aprins la Timișoara; astazi, 21 decembrie, cinstim Memoria Victimelor Comunismului in Romania, iar maine, 22 decembrie, marcam 30 de ani…