- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca, spre deosebire de tarile occidentale, Romania nu s-a pronuntat pana acum asupra situatiei din Afganistan pentru a pregati populatia in cazul primirii refugiatilor si pentru a preveni aparitia unui val de antipatie impotriva acestora. Redam integral editorialul…

- Ambasada Statelor Unite din Kabul i-a avertizat miercuri pe cetațenii americani ca nu poate asigura trecerea în siguranța catre aeroportul din Kabul folosit pentru evacuarea țarii, relateaza CNN.„Guvernul Statelor Unite nu poate asigura trecerea în siguranța catre Aeroportul…

- Muftiul Sultanatului Oman, cea mai inalta autoritate religioasa din aceasta tara situata in Golful Persic, a felicitat marti "poporul afgan pentru victoria impotriva invadatorilor", dupa ce tara a cazut in mainile talibanilor, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acesta este primul mesaj de felicitare…

- "Dupa 20 de ani am ințeles cu greu ca niciodata nu era un moment bun sa retragem trupele americane. De asta am tot ramas acolo, eram foarte conștienți de riscurile asumate. Le-am promis intotdeauna americanilor ca voi fi sincer, dar adevarul este ca situația a degenerat mult mai repede decat noi am…

- Joe Biden s a adresat, in aceasta noapte, de la Casa Alba, americanilor, pe tema situatiei din Afganistan, care a revenit in mainile talibanilor dupa 20 de ani.Joe Biden a pastrat tacerea pana acum in fata celei mai grave crize de la alegerea sa.Joe Biden, presedintele SUA: Americanii nu pot si nu trebuie…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate "sa utilizeze toate instrumentele aflate la dispozitia sa pentru a elimina amenintarea terorista mondiala in Afganistan" si sa garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului in aceasta tara,…

- Ashraf Ghani, presedintele fugar al Afganistanului, a transmis duminica seara primul mesaj public dupa ce a parasit palatul prezidential de la Kabul. El spune ca a preferat sa fuga din tara pentru a evita o varsare de sange in Kabul, care s-ar fi transformat intr-un "dezastru umanitar". Ghani sustine…

- Insa aliații NATO sunt foarte preocupați legat de modul in care aeroportul internațional din Kabul și principala unitate medicala de care depind diplomații și lucratorii din domeniul asistenței vor fi menținute operaționale și sigure. Aliații NATO spera ca Biden sa ofere niște raspunsuri la summitul…