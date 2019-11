Stiri pe aceeasi tema

- Zi decisiva pentru Guvernul Orban: a fi sau a nu fi? Parlamentul se intruneste azi, la ora 14,00, reunit in plen, pentru investirea Guvernului Orban. Conform programului, premierul desemnat Ludovic Orban va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate de votul asupra…

- Circulație a fost complet blocata pe un drum național din judeul Hunedoara, din pricina unui incident in trafic. O cisterna incarcata cu clei s-a rasturnat intr-o curba pe DN66, intre localitațile Hațeg și Bretea Streiului. Se estimeaza reluarea circulației in condiții normale in jurul orei 17.00. Sursa…

- In vestul țarii va fi realizat, cu bani europeni, un muzeu al civilizației dacice. Investiția se ridica la peste cinci milioane de euro, muzeul urmand a fi amenajat in orașul Oraștie, din județul Hunedoara. Un nou punct de atracție pentru turiști va aparea in vestul țarii. In luna octombrie a fost semnat…

- Scene desprinse din filmele politiste, aseara, intre Hunedoara si Caras-Severin. Politistii au oprit in trafic pe DN 68, la Zeicani, o autoutilitara incarcata cu material lemnos. Cei doi barbati din interiorul autovehiculului nu au putut prezenta documente, la ... The post Scene de film polițist, pe…

- Lucratorii Sectiei de Politie Rurala Baru din județul Hunedoara au depistat un barbat in varsta de 43 de ani si un minor de 17 ani, ambii din orasul Hateg, care se aflau intr-o autoutilitara parcata pe DN 66, .... The post Descoperire surprinzatoare a polițiștilor in vestul țarii. Ce prada ascundeau…

- Numeroasele chei care pot fi vazute in muntii din judetul Hunedoara, de o frumusete pe cat de salbatica pe atat de spectaculoasa, se numara printre numeroasele atractii turistice ale acestei zone in care minuni ale naturii si vestigii istorice de mare valoare se intalnesc aproape la tot pasul. Sculpturile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Romania poate crește numai daca educația se dezvolta, precizand ca pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de un consens național pe termen lung intre toate partidele politice. „Am participat astazi (luni – n.r.), cu multa emoție, la deschiderea anului școlar,…

- Polițiștii hunedoreni au fost alertați de fiul unei femei in varsta de 76 de ani, din Hunedoara, care le-a spus ca mama sa a disparut. Acesta le-a povestit oamenilor legii ca, in cursul zilei de ieri, a mers impreuna cu aceasta ... The post Disperare intr-o familie din vestul țarii. O femeie a disparut,…