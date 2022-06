Simona Halep (18 WTA) va juca marți impotriva Karolinei Muchova, (82 WTA) la turneul de la Wimbledon, unde a avut un succesul istoric in urma cu trei ani, cand a caștigat marele premiu. Jurnaliștii britanici de la „The Guardian” au scris deja despre romanca. „Intr-un sport aflat sub semnul incertitudinii, in care oricine poate invinge pe oricine, Simona Halep a fost o prezența constanta in varful tenisului feminin. Ea a ajuns in top 10 la varsta de 22 de ani in 2014 și a ramas timp de șapte ani și jumatate. In acele sezoane, Halep și-a construit o cariera stralucita: doua titluri de Grand Slam,…