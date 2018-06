Stiri pe aceeasi tema

- Un inceput de tornada a fost filmat, joi seara, in sudul Timisoarei, in timpul unei furtuni, judetul Timis fiind sub cod galben de ploi si descarcari electrice. Mai multe persoane au filmat fenomenul, iar imaginile au fost postate pe Facebook, putandu-se observa, timp de cateva minute, cum nori in miscare…

- Conflictul a fost scos la iveala de Roxana Iliescu, cea care, cu doua zile in urma, și-a anunțat demisia din PMP, dupa ce a candidat pentru șefia filialei. Ramona Dzitac, susținatoare a Roxanei Iliescu, a fost exclusa acum cateva zile din PMP. Joi, la biroul din Lugoj, Ramona Dzitac…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat pe contul sau de socializare ca a semnat deja documentele pentru controlul anuntat la ADI-SIGD Deseuri Arad si la societatea de salubrizare Retim. „Așa cum am promis, astazi am semnat planul de control pentru Arad, Timișoara și Lugoj, in ceea ce privește…

- Alexandra Lorena Sas, o tanara de 14 ani din Borșa, a disparut de acasa, iar familia o cauta cu disperare. Imediat dupa ce a plecat de acasa, minora și-a blocat sora pe Facebook. Alexandra Loredana Sas a disparut de acasa in urma cu doua zile, iar familia nu mai știe nimic de ea. Potrivit Observator…

- Un baiețel din Lugoj a scris un mesaj extrem de dureros pentru tatal care l-a abandonat. Baiețelul in varsta de 12 ani și-a așternut toate gandurile pe o foaie de hartie, cu lacrimi in ochi, pe care a avut puterea sa il posteze pe Facebook.