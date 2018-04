Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat a transmis un mesaj inaintea sarbatorilor de Paște. Bruneta și-a exprimat credința in Dumnezeu. Brigitte Sfat, care recent a fost filmata in timp ce se batea pe strada cu Ilie Nastase , soțul ei, este o persoana extem de credincioasa. Inainte de Paște, Brigitte Sfat, care a marturisit…

- Fanii lui Bari au reacționat intr-un mod de-a dreptul șocant dupa decesul capitanului Fiorentinei, Davide Astori. Aceștia au afișat un banner uriaș pe unul dintre podurile din oraș pe care era scris: "De ce Astori și nu Masiello?". ...

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata. Meghan Markle demonstreaza ca are incredere in ea si ca este multumita cu felul in care arata. „De fiecare data cand ii realizez…

- Sora mai mica a liderului de la Phenian s-a aflat in centrul atentiei inca de la sosirea sa in Coreea de Sud, pentru o vizita istorica de trei zile, ca parte a ritualului de participare la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna. Prin marea de cameramani si jurnalisti, Kim Yo-jong a trecut…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Trebuie sa depuna formularul persoanele fizice cu activitați independente care estimeaza ca vor caștiga in 2018 peste 1.900 de lei pe luna, dar și de catre cei care vor caștiga sub acest nivel. In toata aceasta nebunie, in care sute de mii de oameni trebuie sa ajunga la administrațiile fiscale,…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si primarul Sucevei, Ion Lungu, au participat, ieri, la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt, in judetul Vaslui. Autoritatile sucevene sunt partenere cu administratia judeteana din Vaslui in cadrul Programului Stefanian,…