Simona Halep a postat un mesaj pe Facebook in care isi exprima speranta ca anul 2023 va fi mai bun decat 2022. „Nori grei in 2022, 2023 arata-mi soarele, te rog", este mesajul Simonei. In 2022, sportiva de 31 de ani a divortat de Toni Iuruc si a fost depistata pozitiv. Sportiva si-a petrecut Craciunul la Londra iar de Revelion va fi in Romania.