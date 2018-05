Mesajul publicat pe Facebook de tânărul de 23 de ani care a ars de viu în benzinărie Cu cateva ore inainte de incendiu, tanarul a postat pe o retea sociala un mesaj in limba engleza care ii duce cu gandul pe investigatori la o deceptie in dragoste. In acelasi timp, psihiatrii vorbesc despre un gest dramatic prin care acesta ar fi vrut sa atraga atentia. Secventele derulate dupa ce masina a fost cuprinsa de flacari langa pompele de carburant starnesc fiori. Riscul unei explozii era mare si - ca sa evite un dezastru - pana sa ajunga pompieri, angajatii statiei au sarit sa stinga flacarile cu extinctoarele. Soferul masinii - un tanar de 23 de ani din Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

