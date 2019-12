Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul de Anul Nou adresat baisprienilor de catre primarul Birda Sebastian Alin! Va doresc un an 2020 bogat in impliniri, inalt in aspiratii si plin de succese. Impreuna putem face lucruri mari pentru orașul nostru. Impreuna suntem o echipa. La Multi Ani și An Nou Fericit, dragi baisprieni!

- Dragi cetațeni, Iata-ne ajunși la finalul unui an plin de evenimente, reușite și obiective indeplinite pentru administrația locala a Municipiului Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mesajul primarului Catalin Cherecheș adresat baimarenilor la trecere in Noul An: Dumnezeu sa binecuvanteze baimarenii și Baia Mare in 2020! Iubirea pentru comunitate și orașul nostru credința și speranța sa ne indrume pașii și in 2020. Sa ne fie lecție in 2019, iar in Noul An sa oferim mai mult,…

- Mesajul de Craciun al primarului Catalin Cherecheș : Sa lasam credința,lumina, bunatatea și speranța sa ne conduca pașii ! Mesajul de Craciun al primarului Catalin Cherecheș : „Magia sarbatorilor de iarna se afla in fiecare dintre noi. Sa lasam credința,lumina, bunatatea și speranța sa ne conduca…

- “Majoritatea larga cu care a fost investita noua Comisie Europeana, condusa de doamna Ursula von der Leyen, confirma consistența programului prezentat in fața Parlamentului European și ne da incredere in viitoarea sa colaborare cu aleșii cetațenilor europeni. Salut abordarea noii Comisii, care pune…

- Fiul primarului PSD de Țicleni, Razvan Radu, aflat in Anglia, s-a declarat revoltat de felul in care au votat duminica romanii, impotriva PSD și pro-Iohannis, pe care il catalogheaza drept „strain”, iar pe cei care fac asta drept falși patrioți. In opinia odraslei primarului…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat ca a votat pentru "continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste si credibilitate", potrivit AGERPRES "Am votat pentru continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste, cu demnitate, cu credibilitate, cu intelepciune si cu loialitate.Astept…

- Papa Francisc a adresat miercuri credinciosilor mesajul de a nu-i agresa pe cei de alte religii si de a construi punti "cu cei care nu cred sau au o credinta diferita", cu prilejul Audientei generale de miercuri desfasurata in Piata Sf. Petru, relateaza EFE potrivit Agerpres Papa Francisc a reamintit…