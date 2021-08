Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, eveniment comemorativ organizat anual de Muzeul de stat Auschwitz-Birkenau, in care afirma ca trebuie facute eforturi suplimentare in privinta educatiei referitoare la genocidul romilor.…

- In Romania, aproximativ 25.000 de romi au fost deportați in Transnistria, aproximativ 11.000 pierzandu-și viața, a amintit președintele Klaus Iohannis, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor. Seful statului a precizat ca e de datoria noastra sa ne asiguram…

- Președintele a transmis luni, un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, eveniment organizat anual de Muzeul de stat Auschwitz-Birkenau. „In fiecare an, la data de 2 august, aducem un omagiu memoriei a jumatate de milion de copii, femei și barbați romi care au…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, eveniment organizat anual de Muzeul de stat Auschwitz-Birkenau. "In Romania, aproximativ 25.000 de romi au fost deportați in Transnistria, aproximativ 11.000 pierzandu-și…

- Cel puțin 212 de țari și teritorii au administrat pana in prezent peste 2 miliarde de doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, la un an și jumatate dupa ce primul caz de COVID-19 a fost raportat in China. Mai multe tipuri de vaccinuri au fost dezvoltate intr-o viteza record, in mare parte datorita anilor…

- Ieri, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca Romania inregistreaza „o evolutie epidemiologica foarte buna” si ca acest lucru se datoreaza inclusiv faptului ca a fost permisa imunizarea persoanelor care apartin diverselor categoriilor de varsta, in momentul in care si-au…

- Europa revine treptat la normalitate vara aceasta iar condițiile de calatorie vor fi din ce în ce mai relaxate pe masura ce țarile se grabesc sa își redeschida sectorul turistic devastat de pandemie, scrie Euronews.Certificatul digital Covid al UE a început sa fie eliberat…

- ”In urma cu 71 de ani, o idee a transformat Europa. De atunci, in fiecare an, ”Ziua Europei” este un prilej de a ne reaminti care este forța proiectelor construite pe o viziune comuna. La nivel european, un astfel de demers este Uniunea Piețelor de Capital, care iși propune imbunatațirea accesului la…