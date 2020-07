Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, evidentiind contributia acestora la dezvoltarea economiei si la apararea spatiului aerian al tarii. El a aratat ca Ziua Aviatiei, sarbatorita impreuna cu cea a Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 20 iulie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Aviației Romane și a Forțelor Aeriene.Va prezentam in continuare textul mesajului: "Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene, sarbatorita impreuna cu cea a Sfantului Proroc Ilie…

- “Romania s-a alaturat eforturilor internationale de mentinere a pacii, s-a implicat direct in operatiuni de sprijin, de stabilizare si reconstructie in zonele de conflict si s-a angajat in lupta impotriva terorismului international. Aviatorii militari romani sunt parte integranta a acestor eforturi,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a avut marți, 30 iunie, o consultare bilaterala in format de videoconferința cu președintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc in perioada 17-18 iulie, anunța Administrația Prezidențiala. Discuția…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis in 1 iunie un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. Sursa articolului: ”Știu cat de greu v-a fost in aceste luni” – Mesajul președintelui Iohannis pentru copii, de ziua lor Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Președintele Iohannis a facut o serie de acuzații grave cu privire la instrainarea unei parți importante a teritoriului Romaniei. Nici pana azi Președintele Romaniei nu a adus dovezi pentru a susține aceste acuzații cum nu s-au mai vazut in Europa!, e de parere Claudiu Daniel Catana, președintele…

- Ministrul ungar de Externe, Szijjarto Peter, a reactionat la declaratiile dure ale presedintelui tinand sa-i aminteasca lui Klaus Iohannis ca a primit voturile majoritatii maghiarilor din Ardeal si Secuime. Acesta i-a transmis presedintelui un mesaj conciliant, dar ferm in care cere mai multa consideratie…

- Dan Barna spune ca mesajul presedintelui Klaus Iohannis fata de proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc este regretabil. Afirmatiile presedintelui sunt asemanatoare cu cele ale lui Vadim Tudor sau Traian...