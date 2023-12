Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 7 decembrie 2023, un mesaj cu prilejul Sarbatorii Hanuca."La intampinarea uneia dintre cele mai importante sarbatori religioase iudaice, Hanuca 5784, transmit cele mai calde urari de pace si prosperitate conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut duminica, 3 decembrie 2023, o intrevedere cu Reprezentantul Special al Presedintelui SUA pentru Clima, John Kerry, in marja participarii la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice COP28 , in Dubai, Emiratele Arabe Unite.Potrivit Administratiei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații. Romania constituie un pilon de stabilitate și un aliat de incredere in cadrul NATO și al Uniunii Europene inclusiv datorita contrib

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 25 octombrie 2023, o alocuțiune in cadrul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Armatei Romaniei la Monumentul „Mormantul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I, București.

- Corpul Multinațional Sud-Est din Sibiu este operaționalizat complet, iar președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, ca in prezent Comandamentul poate sa indeplineasca misiunea și rolul care ii revin in cadrul posturii NATO de descurajare și aparare pe