Mesajul presedintelui ANAF, domnul Lucian Ovidiu Heiuș "Imi asum misiunea de a demonstra ca ANAF-ul este un partener al contribuabililor onești, ca aceasta instituție merita increderea și respectul cetațenilor, dar și ca vom lupta cu determinare impotriva evaziunii fiscale. In acest sens, vreau sa va anunț ca in urmatoarele zile vor incepe controale ample in toate domeniile cu risc ridicat de evaziune.

