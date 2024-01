Mesajul polițiștilor către protestatari: ”Organizați-vă! Noi vă susținem!” Blocarea fermierilor și transportatorilor protestatari de catre polițiști și jandarmi, o premiera absoluta in istoria post-decembrista a Romaniei, a starnit un val de indignare fara precedent in randul opiniei publice. Conducerea Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual susține ca nu ar fi fost ordin pe unitate, ci doar decizii luate de comandanții polițiilor județene. […] The post Mesajul polițiștilor catre protestatari: ”Organizați-va! Noi va susținem!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

